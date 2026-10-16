Un niño de 12 años se encuentra internado luego de que se le cayera un arco sobre la cabeza en el Club Atlético Lanús, al sur del conurbano bonaerense.

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El hecho ocurrió a las 13.00 del martes 13 de octubre cuando, por circunstancias que son motivo de investigación, la estructura se precipitó encima del cuerpo del menor el cual jugaba en una cancha de cemento frente al jardín de infantes y le provocó un traumatismo severo de cráneo.

Efectivos de la Comisaría 4.ª de Lanús concurrieron al lugar de emergencia y se dispuso el traslado de la víctima al Sanatorio Güemes, en el barrio porteño de Palermo, donde permanecía internado.

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El alumno de primer año sufrió un traumatismo encéfalo-craneano severo y ya fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas. Según informó TN, se encuentra con una hemiparesia, pero estable y lúcido.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús inició actuaciones de oficio y caratuló el caso como lesiones culposas.

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En una presentación dirigida a la institución que preside Nicolás Russo, los padres pidieron una revisión técnica urgente de las instalaciones deportivas y educativas.

En la nota, los firmantes citaron distintas normas sobre responsabilidad civil, prevención de daños y seguridad deportiva. Entre ellas, mencionaron la Ley provincial 15.618 (conocida como Ley Joaquín) sancionada el 16 de julio de 2026 y promulgada el 3 de agosto de 2026, la que establece requisitos para la sujeción y el anclaje de los arcos deportivos.

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