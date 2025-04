Julio Pasqualin centró su discurso en el rol político de Francisco e inmediatamente señaló que “algunas de esas cualidades deberíamos seguir quienes hacemos política” y puntualizó: “Empiezo por la coherencia. Alinear el pensar, sentir y hacer, debería ser una máxima para nosotros”. Y agregó: “Doy un ejemplo, si uno cree que los privilegios están mal, andar en subte es un buen ejemplo, como lo hacía el Papa”.

"En segundo lugar, una mirada siempre desde el punto de vista de los que más necesitan, una mirada de los pobres. Cada acción que deberíamos tomar o cada decisión que deberíamos tomar debería estar siempre en pos de los que más necesitan y así me parece que lo reflejaba desde el primer día de su ordenamiento hasta el último día de su papado”, destacó el diputado de Acuerdo Cívico -UCR+ GEN.

Y añadió: “Siendo un Papa además claramente distinto, argentino, jesuita y latinoamericano, la mirada de los pobres no podía faltar y no debería faltar en nosotros tampoco”.

“El Papa no se quedaba solamente con el decir, sino que accionaba, que también es como nosotros deberíamos trabajar en política", remarcó el nioleño y enfatizó: “Él tenía una palabra, le decía a los sacerdotes: ‘deberíamos callejear más’. Me parece que nosotros también deberíamos callejear más, ¿no? Menos despachos, menos reuniones y más calle, nos harían mejores políticos”.

“El Papa a esto lo hacía, lo practicaba y además inducía a la acción a otros, inspiraba acción en otros, la famosa frase de ‘hagan lío’ tenía que ver con eso, movilícense, busquen sus sueños, trabajen por las conquistas”, destacó el nicoleño y en esa línea subrayó que lo señala “por los debates que pueden venir en la Argentina”.

“Además para dentro de la Iglesia, con las dificultades que todos sabemos que eso lleva, jerarquizó el lugar de la mujer en un momento donde también la política se mete en eso y a veces bastante bien. Tuvo una mirada distinta también sobre la homosexualidad, sobre los divorciados, tan difícil para la Iglesia, tan contradictoria, y además se atrevió a hablar de la pedofilia, una situación gravísima que tiene la Iglesia Católica”.

“Quizás nos queda algún sabor amargo de no haberlo tenido como Papa en la Argentina. Por supuesto es un hombre con contradicciones, con errores. La verdad es que no sabemos si la famosa grieta o el odio que a veces nos profesamos entre nosotros hizo que no viniera. No lo sé. Lo que sí sé, señor presidente, que la causa del humanismo y los humanistas, propiamente dicho, hemos perdido un gran referente”, concluyó.