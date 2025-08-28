Un policía bonaerense de Las Flores, de 38 años, recuperó la libertad luego de que la Cámara Penal de Azul revocara la prisión preventiva que pesaba en su contra por la denuncia de abuso sexual a su hijo de seis años. La decisión fue tomada el viernes pasado por los jueces Carlos Pagliere (h), Damián Cini y Agustín Echevarría, quienes coincidieron en que no había pruebas suficientes para sostener la medida de encierro.

Ads

El hombre, sargento de la Policía Bonaerense, había sido detenido el 11 de junio en su domicilio de Las Flores, en un operativo de la Policía Federal Argentina. Desde entonces permanecía alojado en la Unidad 30 de General Alvear, por orden del juez de Garantías Federico Barberena. Hasta ese momento, el efectivo se desempeñaba como instructor de tiro en el Centro de Entrenamiento de la Bonaerense en Saladillo.

Según informó el diario local El Tiempo, la denuncia había sido presentada por la expareja del imputado, madre del niño, en mayo de 2023. Ella lo acusó de abusos ocurridos entre 2020 y 2022. Sin embargo, en el proceso judicial aparecieron contradicciones en el testimonio del menor, tomado en Cámara Gesell cuando tenía tres años. En esa instancia, el nene llegó a decir: “Es mentira lo que me hacía mi papá”, y agregó que fue su madre quien le había indicado lo que debía contar.

Ads

Ese punto fue central en la apelación presentada por la defensa del policía, a cargo del abogado Jonatan Oliva Pícaro, quien cuestionó la validez del relato por la corta edad del niño y lo consideró “incongruente, contradictorio e inconsistente”. Los jueces de Azul valoraron esos elementos y concluyeron que el testimonio no tenía la fuerza necesaria para mantener al imputado tras las rejas.

Pese a la liberación, la investigación no está cerrada. El expediente continúa en la UFI N°9 de Azul, a cargo de la fiscal Laura Margaretic, que deberá definir los próximos pasos. La acusación por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores sigue vigente, aunque ahora con el policía en libertad mientras se revisan las pruebas. El caso mantiene en vilo a la comunidad de Las Flores y también genera expectativa en la región.

Ads