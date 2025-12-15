El exintegrante de la Policía Bonaerense fue detenido junto a una mujer por hacerse pasar como un funcionario de la Provincia en un comercio ubicado en el límite de La Plata y Berisso.

Fabián Giannotta se presentó en calle 122, entre 65 y 66, como supuesto inspector del área laboral junto a una cómplice de 52 años.

De acuerdo a las fuentes policiales, ellos aseguraron formar parte de un sindicato relacionado con la seguridad e higiene. Además, mencionaron una supuesta multa de 800 mil pesos por irregularidades inexistentes, aunque propusieron un soborno de 100 mil pesos.

El comerciante se comunicó con el 911 y minutos después, personal de la policía arribó al lugar y sorprendió a los implicados cuando intentaban huir del lugar.

Luego de una requisa, las autoridades constataron que ambos tenían en su poder actas de infracción apócrifas y los acusados fueron aprehendidos. La causa fue caratulada como “tentativa de extorsión” y quedó en manos de la UFI N°15 de La Plata.

Giannotta es un viejo conocido de las páginas de noticias judiciales y policiales. Fue expulsado de la fuerza bonaerense en la década de los 90’ por una vinculación en una causa de piratería del asfalto.

Posteriormente se convirtió en una figura relevante dentro de la barrabrava de Estudiantes. Tiempo más tarde, fue condenado a 15 años de prisión por un homicidio ocurrido en el boliche Alcatraz de Berisso.

Luego de obtener la libertad condicional, volvió a estar involucrado en diversos episodios conflictivos en la región, entre ellos un intento fallido de conformar un sindicato de trabajadores informales de la vía pública.