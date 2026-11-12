Un cabo primero de la Policía Federal Argentina (PFA) murió este jueves (12 de noviembre) por la mañana luego de haber sido baleado por delincuentes que intentaron robarle su motocicleta en el partido de Merlo.

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La víctima, identificada como el Cabo 1° Nicolás Jose Aragón, de 30 años, había terminado su jornada de servicio cuando fue interceptada por dos asaltantes, quienes le quitaron su arma reglamentaria y le dispararon.

El violento episodio ocurrió el miércoles (11 de noviembre) en la intersección de la avenida Bicentenario y Filiberto, en el barrio Pompeya, en el límite entre Merlo y Paso del Rey. Aragón circulaba a bordo de una motocicleta Rouser 200 cuando fue sorprendido por los delincuentes.

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Según informaron fuentes policiales, durante el asalto se produjo un forcejeo en el que los atacantes lograron apoderarse de la pistola reglamentaria del efectivo, una Bersa Thunder calibre 9 milímetros. Con esa misma arma efectuaron disparos contra el policía, que quedó gravemente herido.

Tras el ataque, los sospechosos escaparon en dirección al Camino de la Ribera. Las cámaras de seguridad municipales permitieron reconstruir parte de su recorrido, aunque posteriormente se perdió su rastro.

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Aragón fue auxiliado por otros efectivos policiales, quienes lo trasladaron de urgencia al hospital Héroes de Malvinas de Merlo. Allí, los médicos constataron que presentaba una herida de bala en el costado derecho del tórax que había comprometido la médula espinal y la vena cava, provocándole una importante pérdida de sangre. También tenía una lesión en el fémur derecho.

Debido a la gravedad de su estado, fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia y permaneció internado en terapia intensiva. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció durante la mañana de este jueves como consecuencia de las lesiones sufridas.

El tiroteo también dejó a otro hombre herido. Se trata de un vecino de 29 años que circulaba por las inmediaciones al momento del ataque y que llegó por sus propios medios al mismo hospital a bordo de un Renault Sandero.

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El hombre relató que había escuchado varias detonaciones mientras transitaba por la zona y que, segundos después, advirtió que le salía sangre de la parte posterior de la cabeza. Los médicos determinaron que había sufrido el roce de un proyectil en el cráneo, aunque la lesión no revestía gravedad.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial Morón, encabezada por el fiscal Claudio Marcelo Oviedo, quien dispuso distintas medidas para identificar y localizar a los responsables.