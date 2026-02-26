El delincuente murió tras recibir un disparo de un agente de la Policía de la Ciudad en Quilmes Oeste durante un intento de robo en la vía pública, en inmediaciones de la calle 814 bis y la avenida Donato Álvarez.

Tres sujetos abordaron a un hombre que esperaba el transporte público y el efectivo policial, que se encontraba en el lugar, advirtió la maniobra e intervino para evitar el asalto a los vecinos.

En el marco de la intervención, el policía efectuó un disparo que impactó en uno de los involucrados. El sospechoso falleció en el lugar producto de la herida recibida.

En tanto que dos de sus cómplices se dieron a la fuga. Tras el hecho, se desplegó un importante operativo policial en el barrio La Paz y son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

Peritos de la fuerza trabajaron en la zona para realizar el levantamiento de pruebas y la causa quedó bajo la órbita de la Justicia local, que inició las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.

