El hombre, de 65 años, fue detenido en la provincia de Misiones acusado de abuso sexual con acceso carnal contra una menor de edad en un hecho ocurrido en el partido bonaerense de Zárate.

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El procedimiento fue efectuado por la Policía Federal Argentina en la ciudad de Oberá, donde el sospechoso se encontraba oculto.

La causa se inició tras la denuncia del hecho, y a partir de tareas investigativas y el análisis de datos biométricos, se logró identificar al acusado, quien contaba con un pedido de captura vigente.

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Según fuentes policiales, el paradero del sospechoso se descubrió gracias a que había tramitado un nuevo Documento Nacional de Identidad. Al informar sus datos, dio como domicilio una dirección en la ciudad de Corpus, provincia de Misiones.

Según la investigación, el delito habría sido cometido en un contexto de convivencia con la víctima, lo que agrava la imputación.

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Con el avance de las pesquisas, los agentes lograron establecer que el hombre se había trasladado a Misiones, donde trabajaba como remisero. Allí obtuvieron el dato que indicaba que el sospechoso tenía previsto concurrir a realizar un trámite de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en una fecha determinada. Ahí fue finalmente interceptado en la vía pública.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°4 de Zárate-Campana, que interviene en la causa, y se espera su traslado para continuar con el proceso judicial.