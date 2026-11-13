Un temporal provocó graves destrozos en una escuela agraria de Germania, en General Pinto: Evacuaron a los alumnos
Aproximadamente 130 alumnos se encontraban en el establecimiento al momento de llegada de la tormenta. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.
Un violento temporal azotó este viernes (13 de noviembre) a la localidad de Germania, partido de General Pinto y provocó importantes destrozos en la Escuela de Educación Secundaria Agraria N.º 1.
Por la fuerza del viento, quedó afectado tanto al edificio original como las instalaciones recientemente inauguradas. Además, fueron arrasados silos, invernáculos, contenedores, gallineros y otras dependencias del predio educativo.
Uno de los momentos de mayor preocupación se vivió cuando llegó la tormenta, ya que aproximadamente 130 alumnos se encontraban en el establecimiento. Según informó el medio regional Distrito Interior, todos fueron evacuados y trasladados a la Escuela Secundaria de la localidad.
La directora de la institución, Mónica De Lorenzi, confirmó la gravedad de lo sucedido. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.
Tras el paso del fenómeno climático, autoridades municipales y Bomberos trabajaban en el lugar para atender la emergencia y evaluar los daños. Las imágenes reflejan la violencia del temporal y el duro golpe que recibió una institución educativa que forma parte de la comunidad de Germania
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