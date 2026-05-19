Una formación del ferrocarril San Martín chocó este martes por la mañana contra un camión que transportaba agua mineral envasada en la localidad bonaerense de Pilar. Tras el impacto, cientos de botellas quedaron tiradas sobre el asfalto y se produjeron incidentes en el lugar.

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El hecho ocurrió cerca de las 7.50 en el paso a nivel Kirchner. Según trascendió, el tren embistió la parte trasera de un camión Ford Cargo que intentaba cruzar pese a que la barrera estaba baja.

La formación no era de carga, sino uno de los trenes que transporta pasajeros desde Cabred y Manzanares hacia Pilar, donde muchos usuarios realizan combinación para continuar viaje rumbo a Retiro.

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Una formación del tren San Martín embistió a un camión que transportaba agua envasada en Pilar. No se registraron heridos y el servicio circula limitado. pic.twitter.com/JHFGiV1tXX — Corta (@somoscorta) May 19, 2026

Luego del choque comenzaron a viralizarse imágenes y videos en los que se observa a varias personas intentando llevarse parte de la mercadería que había quedado desparramada tras el accidente.

En medio de la tensión hubo gritos, empujones y forcejeos entre quienes estaban en el lugar y el personal que custodiaba la carga. Incluso, un hombre habría resultado afectado por gas pimienta o algún irritante en los ojos y debió ser asistido con agua.

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Según se escuchó en la cobertura televisiva del hecho, la policía y personal de la empresa dueña de la carga montaron un operativo para evitar que se llevaran las botellas de agua mineral.

Incidentes en las vías del San Martín, donde un tren chocó contra un camión. Hay gritos y empujones porque vecinos y quienes pasan por el lugar se llevan las botellas de agua mineral que transportaba el camión. https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/Yp66pgbOMi — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 19, 2026

“Muchas veces la gente se acerca para llevarse la mercadería que queda desparramada después de un incidente”, comentaron durante la transmisión televisiva desde el lugar.

Tras el choque trabajaron policías, ambulancias y equipos de emergencia. Tanto el conductor del camión, un joven de 23 años, como el motorman de la formación, de 40, resultaron ilesos.

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Por el operativo y las tareas para remover el vehículo y la carga, la línea San Martín circula de manera limitada entre Retiro y Pilar, sin llegar hasta Cabred.