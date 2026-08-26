Un vecino del partido bonaerense de Laprida se convirtió en el único ganador del primer premio de la Quiniela Plus correspondiente al sorteo del último lunes 24.

Ads

El afortunado se hizo acreedor de nada menos que 341 millones de pesos, según el extracto que publica Lotería de la Provincia, libre de impuestos.

El apostador logró acertar los ocho números requeridos para quedarse con el premio mayor del sorteo entre los siguientes: 08-09-16-19-20-22-29-31-46-49-60-61-63-66-68-72-82-88-98.

Ads

La noticia sorprendió al personal de la agencia. Marcela, una de las agencieras, contó que se enteraron durante la mañana de ayer (martes), a través de un mensaje recibido en la máquina de la agencia. “Los sueños se cumplen”, resumió.

Según relató, es la primera vez que la Agencia Zorionak vende un ticket correspondiente al primer premio de la Quiniela Plus. Hasta este martes, el ganador o la ganadora no se había presentado en la agencia, por lo que se desconoce su identidad.

Ads

En este sentido, desde la agencia destacaron que el premio de la Quiniela Plus no tiene retenciones, por lo que el ganador percibirá el monto establecido una vez realizado el trámite correspondiente ante Lotería, informó Laprida Noticias.