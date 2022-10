Los podadores de árboles contratados por la municipalidad se enfrentaron a un vecino enfurecido que intentaba impedir que continúen con su trabajo. El momento quedó registrado en un video.

"Te amenazan con una motosierra", dice el vecino en tono de denuncia. Los podadores le responden: “A un pibe de 17 años empujaste, gordo violín”. El vecino agrega: "No me hables de violín porque no soy tu papá, ni tu vieja ni tu tía".

Los trabajadores lo increpan al vecino y le dicen "Para qué venís a pegar". A lo que responde: "A pegar no, vengo a defender lo que hicieron en el espacio público".

La discusión sigue por unos minutos mientras una vecina intenta calmar la situación. Los podadores le dicen al vecino "para qué puteas, para qué te hacés el pesado" y este les responde “porque es lo mínimo que merecés. Te puteo de bronca".