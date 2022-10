Ocurrió en San Pedro, Buenos Aires. Otro motociclista registró el desopilante momento en video. "Esto solo pasa acá", bromeó. Tras atender a los accidentados, el ambulanciero partió a toda velocidad sin advertir que el médico no estaba en el vehículo. "Le gritó pero con la sirena no lo escuchó", contó a LaNoticia1.com el hombre que trasladó al doctor en su moto particular.