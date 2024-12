Una señora llegó a unos de los peajes ubicados sobre la Ruta 5 y le dijo al personal de la cabina de cobro que no iba a pagar por que consideraba que lo le daban el servicio.

“Cómo voy a pagar por un servicio que no me dan”, comenzó diciendo la mujer mientras que el empleado le respondió: “cuál servicio no le damos”. A continuación, la señora expuso sus argumentos: “Los pastos están altos, no se ven los mojones y la ruta no está señalizada”

“Hemos pedido que informen adónde va el dinero que cobran acá y todavía no nos dicen”, siguió la automovilista. “La ruta tendría que estar impecable”, consideró la mujer quien finalmente logró que le levanten la barrera y siguió viaje.

La Autovía para la Ruta 5 es un viejo reclamo de los vecinos que incluso están organizados en un grupo de Facebook con este reclamo:

“RUTA 5. AUTOVÍA YA!!! Usuarios cansados de esperar” donde explican que “desde hace más de 20 años estamos esperando por la prometida Autopista del Oeste - Ruta 5. Luján Santa Rosa”

En ese sentido, el Gobierno Nacional retomó las obras en febrero pero aún no están finalizadas.