Mailén Scoccia terminó su jornada laboral el viernes y tomó una decisión impulsiva. Escribió a sus amigas, armó un bolso rápido y salió a la ruta. El destino: el partido de la Selección Argentina en Estados Unidos.

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No tenían entradas. Tampoco el dinero asegurado para comprarlas. Pero igual fueron. “Había que ir a alentar”, resumió Mailén en diálogo con La Brújula 24.

El viaje fue una apuesta total: más de 14 horas manejando y unos 1.200 kilómetros atravesando rutas estadounidenses. Apenas contaban con lo justo para combustible y, con suerte, alguna habitación para descansar.

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Antes de salir, Mailén llamó a su mamá, Daiana. La respuesta fue clave: “La vida es una. Tenés que aprovechar estas cosas”, le dijo. Con esa frase, terminó de decidirse.

Incluso llevó una carpa, por si el viaje se complicaba. “Recién salíamos de trabajar y había que manejar sin parar porque si no, no llegábamos. Teníamos plata para el combustible y tal vez un lugar para dormir, pero ni siquiera sabíamos si íbamos a encontrar”, contó.

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El esfuerzo tuvo recompensa al llegar: el clima de Selección se sentía en cada rincón. “Cuando vimos todo celeste y blanco nos dimos cuenta de que había sido la mejor decisión”, relató.

No lograron entrar al estadio, pero siguieron el partido desde una pantalla gigante, rodeadas de hinchas argentinos. Lejos de la frustración, lo vivieron como una experiencia única. “Es de las cosas más especiales para mí. Estando tan lejos, la Selección nos une. No hay nada más lindo que encontrarse con gente de tu país”, dijo.

Después del partido, el regreso fue inmediato. Sin descanso, volvieron a la rutina laboral. Ahora ya piensa en lo que viene. Y no duda. “Si se juega más cerca y puedo manejar, voy. Donde vaya la Selección, voy yo”, cerró.