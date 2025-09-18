Un episodio de violencia entre adolescentes sucedió en Claromecó. Una joven de 17 años fue agredida por una compañera de colegio, quien la golpeó en la cabeza con una botella durante un encuentro estudiantil. A raíz del ataque, la víctima sufrió una crisis nerviosa y debió ser trasladada al Hospital.

Según relataron sus padres, Pablo y Romina T., el conflicto con una de las agresoras no es nuevo. “Mi hija viene con un problema de larga data con esta compañera. Hubo hostigamiento en redes, peleas en la escuela y nunca se tomó una medida efectiva. Pedimos cambio de división y no se pudo hacer. Ahora se encontraron en la previa de la Fiesta de la Primavera y esta nena la sorprendió por la espalda con un botellazo”, expresó la madre.

La adolescente fue atacada por dos jóvenes, una de su misma edad y otra de 18 años. “Una vez en el suelo, la mayor seguía amenazándola con pegarle la botella en la cara. Por suerte mi hija tenía un rodete que amortiguó el golpe y sólo terminó con un chichón”, agregó la mujer.

Tras la denuncia presentada por la familia, la Justicia dispuso una medida cautelar que prohíbe a las agresoras acercarse a menos de 200 metros de la víctima. Una de ellas ya se encuentra en Tres Arroyos junto a su familia.

Los padres de la adolescente, que cursa en la Escuela Técnica, cuestionaron la falta de respuesta por parte de las autoridades educativas. “Fuimos un montón de veces a hablar, pero nunca pasó nada. En la escuela se escudan en que la otra chica tiene problemas familiares, pero mientras tanto mi hija sigue en riesgo”, señaló Romina.

La familia también destacó el esfuerzo de su hija para poder participar de las celebraciones en Claromecó. “No queríamos dejarla ir, pero ella trabajó desde marzo para juntar el dinero. Este año se egresan, y le dimos el permiso. Lamentablemente pasó esto”, contaron.