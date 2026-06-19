La localidad de Baradero se prepara para la llegada de una nueva empresa del rubro de maquinaria agrícola e industrial, considerada una de las más importantes del mundo.

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Se trata de Pampa Maquinarias S.A., vinculada a la multinacional china Zoomlion, que instalará en la zona lo que será su planta principal en Argentina.

El proyecto se desarrollará en un loteo ubicado sobre la Ruta 9, a la altura del kilómetro 143, y estará a cargo de la empresa constructora ABAV, con sede en San Pedro.

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El arquitecto Gastón Trani, responsable de la obra, explicó que el complejo funcionará como un centro de venta y exhibición de maquinaria pesada.

“Es la empresa Zoomlion que se instala en Argentina y la de Baradero sería la planta principal”, señaló en declaraciones al medio local Tu Radio Baradero .

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Además, detalló que el espacio estará orientado a la comercialización de tractores, grúas y maquinaria de elevación.

Según indicó, el proyecto surgió tras un proceso de selección entre distintas propuestas de la región. “Participamos y competimos con otras empresas de la provincia y nos tocó a nosotros”, afirmó.

Sobre la elección del lugar, explicó que Baradero fue seleccionado por su ubicación estratégica dentro del corredor de la Ruta 9, en competencia con localidades como Ramallo y San Pedro.

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“Es una nave industrial adaptada a la venta, con una vidriera al frente y un sector de exposición”, precisó.

En cuanto a la proyección de la firma, sostuvo que se trata de una compañía de escala global. “Está entre las tres empresas más grandes del mundo en el rubro”, aseguró.

El cronograma de obra prevé un plazo de entre seis y ocho meses para su finalización.

Por último, si bien no se precisó la cantidad exacta de puestos de trabajo que se generarán, desde el proyecto destacaron que la llegada de la empresa tendrá un impacto directo en el empleo local. En ese sentido, adelantaron que se prevé la incorporación de trabajadores de Baradero y San Pedro, tanto en la etapa de construcción como en el funcionamiento de la planta, lo que abre expectativas sobre la demanda laboral en la región. “Van a tomar empleados de la zona”, remarcó.