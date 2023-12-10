Luego de haber jurado como diputada provincial, Mercedes Landívar se tomará licencia y asumirá como jefa de Gabinete de la Municipalidad de Olavarría, encabezado por el intendente de Unión por la Patria, Maximiliano Wesner.

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Así lo anunció desde sus redes el propio alcalde, al recalcar que Landívar “ha dado vastas muestras de capacidad y conocimiento, tanto por su trayectoria en el Concejo Deliberante, representando a los vecinos y vecinas, escuchando y articulando con todos los sectores, como por su trayectoria política y militante”.

Landívar es abogada, escribana, mediadora judicial y diplomada en “Políticas Sociales para la Gestión y el Desarrollo Local” (UNLP) y “Ciudades y comunidades sostenibles, resilientes e inclusivas” (UNTREF).

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Wesner recordó que su flamante funcionaria “estuvo al frente del Centro de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación durante cuatro años, y además ejerce su profesión en el ámbito privado”.

De ella dijo que es “una persona de mi total confianza” con quien “vengo trabajando desde hace años”, e informó que “tomará licencia en la Cámara de Diputados Bonaerense, ya que había sido elegida Diputada Provincial, para dedicarse 100 % a la gestión local”.

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