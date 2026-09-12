La docente Carla Díaz, integrante de la comunidad educativa de la Escuela Primaria N° 9 “Ricardo Rojas” de Ayacucho, fue nominada a los Premios Lía Encalada 2026, una distinción que reconoce a mujeres vinculadas con la ruralidad en distintos ámbitos.

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Díaz fue postulada en la categoría Educación Rural, a partir de su trayectoria y del trabajo desarrollado en el ámbito educativo de las comunidades rurales.

La nominación fue comunicada formalmente por Mujeres de la Ruralidad Argentina (MRA), organización que impulsa los premios. La ceremonia de esta quinta edición se realizará el próximo 3 de octubre en Mar del Plata.

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Reconocimiento a la educación rural

La entrega de los premios se llevará adelante durante el III Foro Internacional de Género y Ruralidad, organizado por Mujeres de la Ruralidad Argentina.

La iniciativa busca visibilizar las historias y el trabajo de mujeres que desarrollan sus actividades en comunidades rurales y que realizan aportes en áreas como la educación, la producción y el desarrollo de sus localidades.

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Las mujeres nominadas contarán con hospedaje y almuerzo durante la jornada del evento, mientras que cada participante deberá gestionar su traslado hasta Mar del Plata.

La postulación de Carla Díaz pone en valor, en este caso, el trabajo de quienes forman parte de las escuelas rurales y cumplen un rol central en las comunidades del interior bonaerense.