Una docente universitaria de la Universidad Nacional de La Matanza expresó su emoción al participar del acto central por el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, que se llevó a cabo este 2 de abril en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego.

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El evento contó con la presencia de los gobernadores Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, y reunió a cientos de personas que viajaron especialmente para ser parte de la conmemoración.

En diálogo con el móvil de C5N, la mujer contó que llegó desde el Área Metropolitana junto a otros docentes y destacó la importancia de vivir el homenaje en el lugar. “Vinimos especialmente para esto. Somos docentes universitarios de la Universidad Nacional de La Matanza y compartimos este orgullo de nuestros héroes”, relató.

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Visiblemente conmovida, explicó que la experiencia superó cualquier expectativa. “Es muy emocionante. Una cosa es vivirla por los libros o por televisión y otra cosa es compartir el calor y vivir todo esto aquí”, sostuvo.

Además, aseguró que estar en el sur del país le permitió conectar de otra manera con lo que vivieron los excombatientes. “La emoción es única y la vivencia también”, afirmó.

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El acto en Río Grande es uno de los más significativos del país en cada aniversario de la Guerra de Malvinas, y este año volvió a convocar a funcionarios, excombatientes y ciudadanos que mantienen viva la memoria de los caídos.