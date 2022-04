En un país tan complicado como la Argentina, las pequeñas y medianas empresas que deciden invertir en el país y posibilitar nuevas fuentes laborales deben estar preparados para enfrentar las situaciones más extremas: Inflación descontrolada, una asfixiante presión impositiva, falta de insumos y un consumo interno paralizado por la crisis económica. Pero por si todo esto fuera poco, los empresarios argentinos también deben contar con la valentía necesaria para luchar en soledad contra un flagelo que permanece impune: Los constantes bloqueos por parte de sindicalistas de Camioneros.

Verónica Razzini es una empresaria que acorralada por el accionar del sindicato de “los Moyano” y la falta de respuestas de la Policía, la Justicia y los políticos, "que solo aparecen cuando hay elecciones", decidió enfrentar sola a los Camioneros. Pese a las agresiones e intimidaciones que sufrió por parte de los sindicalistas que -en reiteradas oportunidades- bloquearon su planta e impidieron continuar con la producción de la empresa, esta joven rosarina decidió crear el grupo Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), que intenta luchar contra la "extorsión" de los gremialistas.

"Todo comenzó cuando tuve tres meses bloqueada la planta de manera intermitente, pero al mes del bloqueo decidimos cerrar”, contó Razzini a LaNoticia1.com. “La violencia escalaba, se empezaron a agarrar entre ellos, no eran solo los empelados los que no podían trabajar. Tenemos una planta recicladora, ellos no podían trabajar y los empleados de transporte tampoco, más nuestros empleados”. "Era mucha la gente, la fuente de trabajo y cuando pasa un mes sin poder trabajar es una locura”, remarcó la joven empresaria al explicar los motivos de cómo nació la idea de armar un grupo "anti bloqueos".

"El bloqueo duró como tres meses que fueron terribles. Cuando te pasa esto quedás sola. Los sindicalistas bloquean los accesos y deciden si vos podés seguir o no produciendo. Y la Policía no te cuida, porque cuando llamás y llega el patrullero, los oficiales te dicen que al tratarse de una 'protesta gremial' no pueden hacer nada y se van", explicó Razzini. "Cuando te pasan estas cosas es como una piña que recibís de golpe”, comentó la mujer ante los micrófonos de LaNoticia1.com donde brindó detalles del trabajo que impulsa para no continuar siendo rehenes de los sindicalistas violentos.

"Empezamos con un equipo chiquito de abogados, solo mi abogada laboral, pero fuimos al Ministerio de Trabajo y cuando entendimos la impunidad con la que se manejaban estos gremialistas, nos dimos cuenta que si íbamos por ahí estábamos sonados. Por eso tuvimos que dar lugar a un abogado penalista", expresó la empresaria a este medio. Razzini apuntó contra Sergio Aladio, quien describió como "el brazo de Moyano en esta zona". "Historias como la de la pistola en la cabeza hemos escuchado miles, pero la gente antes tenía miedo y no denunciaba", añadió la empresaria.

Verónica indicó que con el paso del tiempo, algunos empresarios se fueron animando a hacerles frente a los sindicalistas. "Recorrimos un camino interesante y este viernes hizo un año que decidimos juntarnos y empezar esta lucha. No es fácil pero tampoco es imposible, nosotros decidimos pelearnos contra un sistema y no sé si me favoreció pero somos los héroes de nuestra propia historia”, señaló durante la entrevista, donde contó como actúan frente a este tipo de casos. "Hoy por suerte los empresarios se plantan diferente, nos llaman antes, los estamos reeducando", agregó.

La mujer de 42 años detalló que actualmente con siete personas los que conforman el MEAB. "Recorrimos un camino interesante y este viernes se cumplió hizo un año que decidimos juntarnos y empezar esta lucha. No es fácil pero tampoco es imposible, nosotros decidimos pelearnos contra un sistema y no sé si me favoreció pero somos los héroes de nuestra propia historia”, subrayó. A los empresarios afectados que se suman, los invitamos a dejar de ser parte del problema para convertirse en la solución. Ahora tenemos un mensaje claro y lo bueno es la visibilidad que hemos logrado", concluyó Razzini.

El grupo Movimiento Empresarial Anti Bloqueos tomó mayor trascendencia en las últimas horas, luego del escándalo ocurrido el domingo pasado cuando gremialistas de Camioneros amenazaron e increparon a la periodista de San Pedro, Lilí Berardi, que cubría la protesta que el sindicato que comanda Hugo Moyano llevó a cabo en la Fiscalía local, donde declararon Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, dos dirigentes gremiales detenidos y acusados de extorsión por bloquear las actividades de una distribuidora de alimentos de San Pedro, el año pasado.

Durante su cobertura periodística, la cronista de LaNoticia1.com fue blanco de insultos y agresiones. Además la amenazaron con quitarle el celular y destrozarle el auto. Como puede apreciarse en un video, el propio Julio Cabaleyro, padre de Maxi Cabaleyro, le lanzó todo tipo de improperios: "Tarada", "vigi", "ladrona", "mogólica", "que no me filme porque le rompo los teléfonos", fueron algunas de sus frases. Además, junto a su patota sindical, la amenazaron, la empujaron y le arrojaron liquidos, buscando amedrentarla y que deje de documentar el proceso judicial.