A pocos días del inicio del ciclo lectivo, el Colegio Atlántico del Sur de Mar del Plata y el Complejo Educativo Ítalo Argentino de Necochea anunciaron que prohibirán el uso de teléfonos celulares en el nivel secundario, en una medida que busca reforzar el proceso de aprendizaje y promover hábitos digitales responsables.

Ads

Colegio Atlántico del Sur de Mar del Plata

La decisión fue comunicada este martes a través de la cuenta oficial de Instagram de la institución. Según detallaron, a partir de este año los estudiantes no podrán ingresar al establecimiento con el celular para su uso durante la jornada escolar. En caso de llevarlo, deberán dejarlo “sin excepción” en un mueble bajo llave ubicado en la recepción. El dispositivo se entregará al momento de ingresar y se retirará al finalizar el día. La nueva normativa se aplicará exclusivamente en el nivel secundario.

Ads

Desde el CADS señalaron que la medida tiene como objetivo “cuidar el proceso de aprendizaje, fomentar lo vincular y construir hábitos digitales responsables”. En ese sentido, remarcaron que existe “evidencia científica sólida que demuestra que el uso del celular baja drásticamente los niveles atencionales, fomenta el aislamiento y genera picos de ansiedad”.

No obstante, la institución aclaró que, en caso de que alguna actividad pedagógica requiera el uso del teléfono, el docente lo informará con anticipación y la comunicación se realizará por las vías institucionales correspondientes a las familias.

Ads

El colegio indicó que ante cualquier necesidad de contacto durante el horario escolar, el establecimiento dispone de teléfono y WhatsApp para la comunicación con los padres.

En el CADS también se dictan los niveles primario y terciario, aunque hasta el momento no se especificó si la prohibición del uso de celulares se extenderá a esas instancias educativas.

Complejo Educativo Ítalo Argentino

Ads

En el colegio de Necochea tampoco podrán portar ni utilizar teléfonos celulares ni relojes inteligentes dentro del establecimiento, medida que regirá durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos.

La decisión fue comunicada a través de las redes sociales de la institución, con un mensaje dirigido a madres, padres y familias, en el que solicitaron acompañamiento y comprensión frente a la nueva normativa.

Desde el colegio explicaron que la medida apunta a fortalecer la convivencia escolar, mejorar los procesos de aprendizaje y resguardar el bienestar integral de los adolescentes. “Los estudiantes no podrán portar ni usar celulares ni relojes inteligentes durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos”, precisaron.

Según se informó, los alumnos podrán llevar los dispositivos al colegio, pero deberán dejarlos al ingresar y retirarlos al finalizar el día. Los celulares y relojes inteligentes quedarán resguardados bajo llave en preceptoría.

En caso de incumplimiento, el dispositivo será retirado y guardado. Si la situación se repite, el estudiante podrá recibir sanciones conforme a los Acuerdos Institucionales vigentes.

La institución también detalló que, para la comunicación con las familias, deberán utilizarse los canales oficiales del colegio.

“Contamos con ustedes. Confiamos en que contaremos con el acompañamiento de la familia, entendiendo que esta decisión busca priorizar el aprendizaje, la convivencia y el bienestar integral de nuestros estudiantes”, expresaron desde la institución educativa de Necochea.