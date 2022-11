Una exsecretaria de Fernando Espinoza denunció al funcionario por haberla abusado sexualmente en abril del 2021. A mediados del año pasado, Melody Rakauskas denunció al intendente de La Matanza en la fiscalía N°8 en lo Criminal y Correccional de Capital Federal luego de trabajar con una identidad falsa durante un mes para el histórico dirigente del Partido Justicialista.

En declaraciones televisivas, la denunciante explicó que conoció a Espinoza por intermedio de su expareja Gustavo Cilia, un empresario vinculado al kirchnerismo que estuvo procesado por el Plan Qunita. "Me convocan a trabajar en el municipio. En el primer encuentro, Espinoza se le fueron los ojos y me mira los pechos, me pareció raro porque era el amigo de 20 años con mi expareja", recordó.

Según Rakauskas fueron tres cenas en privado con Espinoza. "El intendente, como era mi jefe, se autoinvitaba a mi casa, no sabía cómo decir que no”, contó. Según contó, en su tercera visita "pasó lo que denuncié en la Justicia". "Me empieza a seducir, me preguntó si fumaba porro, se empieza a desabrochar la camisa y me invitó a hacerle masajes lo que me negué", precisó la joven.

Y detalló: "Al verlo que se sacaba la camisa, fue una pelea cuerpo a cuerpo, forcejeamos, le empecé a rogar que por favor no, me rompió la camisa y pasa lo que yo denuncié. Fue un abuso sexual, no es que fue un intento de violación, fue un abuso sin penetración. Yo no quería que siga, pero tenía su cuerpo encima mío, traté de que no me bajara el pantalón, me dejó todas marcadas las piernas".

Frente a esto, Espinoza lanzó un descargo público en el que mencionó que fue sobreseído en primera instancia y consideró como "llamativa" a la nueva circunstancia de revisión. "Como siempre estaré a disposición de la Justicia, en la que confío, que es el ámbito donde debe dirimirse esta situación", dijo Espinoza en un breve comunicado al que tuvo acceso el diario Perfil.