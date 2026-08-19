La goleada de Estudiantes por 4 a 0 ante Gimnasia en el clásico platense no terminó con el pitazo final. En las horas posteriores, una funcionaria de la Municipalidad de La Plata quedó en el centro de una polémica luego de referirse al plantel albirrojo como “inglés” en una publicación en redes sociales.

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Se trata de Paula De Rose, directora general de Centros Comunales de la Comuna, quien utilizó su cuenta de X para cuestionar el arbitraje del encuentro.

“Para sorpresa de nadie, el arbitraje en el clásico decidió colaborar activamente con el plantel inglés”, escribió la funcionaria, en referencia al equipo de Estudiantes.

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De Rose además se identifica públicamente como hincha de Gimnasia y militante peronista. La expresión generó críticas de simpatizantes de Estudiantes, quienes cuestionaron que una funcionaria municipal se expresara de esa manera luego de un partido que terminó con una contundente victoria del Pincha.

Entre quienes salieron al cruce estuvo el exconcejal platense Leonardo Rocheteau, quien calificó a De Rose de “impresentable” y cuestionó su actitud.

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La polémica también reavivó el debate sobre los límites entre las opiniones personales de los funcionarios y la exposición pública que implica ocupar un cargo dentro de la Municipalidad.

El clásico platense terminó con una goleada de Estudiantes, pero la rivalidad entre los dos equipos de la ciudad continuó en las redes sociales y esta vez tuvo como protagonista a una funcionaria del gobierno municipal.