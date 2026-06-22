Ayelén Tomassi es de Bolívar pidió ayuda de manera pública porque atraviesa una difícil situación habitacional: debe dejar la casa donde vive y no consigue un alquiler que se adapte a su discapacidad motriz.

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La joven tiene dos hijos y sufrió un grave accidente de tránsito que le dejó secuelas permanentes. Actualmente enfrenta serias dificultades para encontrar una vivienda accesible donde poder vivir junto a su familia.

La propiedad donde reside debe ser entregada y, hasta el momento, no logró conseguir otra opción que reúna las condiciones necesarias.

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“Estoy atravesando una situación muy difícil”, expresó en redes sociales, donde aclaró que no busca una vivienda gratuita, sino un alquiler que pueda pagar y que se adapte a sus necesidades.

También señaló que realizó distintas gestiones, pero sin resultados concretos. En ese sentido, afirmó que siente que las posibilidades “se le cerraron” para resolver su situación habitacional.

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“Solo pido una respuesta, una casa, un lugar adecuado para mí y para poder seguir criando a mis hijos”, pidió.

Ayelén decidió hacer público su caso para visibilizar la problemática y reclamar mayor acceso a derechos para personas con discapacidad.

“La discapacidad es un problema social, hoy en día los derechos son vulnerados”, expresó.

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Además, pidió a la comunidad que comparta su mensaje para que su situación llegue a una solución.

En 2023, había contado su historia en una entrevista con el medio local PRESENTE, donde relató el accidente que le provocó la discapacidad motriz. Recordó que ese día viajaba con casco, algo que —según dijo— le salvó la vida: “Hoy no estaría acá”, expresó.

Desde entonces, recibió acompañamiento de la comunidad bolivarense con colectas solidarias para gastos médicos y familiares.