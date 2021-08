Una joven estudiante universitaria se enfrentó a una inesperada situación el martes poco después de las 20, cuando interrumpió la clase virtual de la que estaba participando para entrar la ropa seca que tenía colgada en el balcón.

“Me encontré con un tipo que quería entrar. Tenía la mitad del cuerpo adentro y la mitad afuera, estaba trepando”, contó después del susto. En ese momento su primera y única reacción fue defenderse, y lo empujó.

Según explicó María Paz en diálogo con el portal 0221, todo ocurrió tan rápido que ni siquiera alcanzó a ver si el sujeto estaba armado o no. Tampoco le dio tiempo para amenazarla. "No sabía si me iba a violar, robar o matar", dijo.

De acuerdo a su relato, el hombre cayó boca abajo sobre la vereda pero en pocos segundos se incorporó y empezó a correr hasta perderse de vista.Por su parte, la víctima llamó a la policía aunque aseguró que "no hicieron nada".