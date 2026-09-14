De lunes a viernes pasarán de circular 17 trenes a 10 en el ramal Villa Ballester - Zárate del Tren Mitre, ya que quedarán eliminados los siete que tenían a Escobar como cabecera, según dispuso la empresa Trenes Argentinos.

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El esquema, que comenzó a regir este lunes 14 de septiembre, establece nuevos horarios para los días hábiles. Los diez servicios que realizarán el recorrido completo entre Villa Ballester y Zárate de lunes a viernes se mantienen, aunque con modificaciones en sus horarios.

El nuevo esquema también alcanza a los sábados. Si bien se mantienen los diez servicios completos hacia Zárate, desaparecen cuatro frecuencias que llegaban solamente hasta Escobar. En domingos y feriados, en cambio, serán once los servicios diarios.

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La reducción responde a la falta de locomotoras disponibles. Actualmente el ramal funciona con máquinas General Motors fabricadas en 1978, provenientes de la Línea Roca.

Cómo queda el servicio para Escobar y Maschwitz

Con el nuevo cronograma, el primer tren desde Villa Ballester hacia Zárate parte a las 2:00, pasa por Maschwitz a las 2:33 y por Escobar a las 2:46. El último servicio sale a las 21:10, pasa por Maschwitz a las 21:43 y por Escobar a las 21:56.

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En sentido contrario, el primer tren desde Zárate a Ballester parte a las 3:54, pasa por Escobar a las 4:44 y por Maschwitz a las 4:57. El último sale a las 23:10, pasa por Escobar a las 00:00 y por Maschwitz a las 00:13.