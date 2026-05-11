Un dramático episodio de violencia de género, que por milagro no terminó en tragedia, fue denunciado en Ensenada. Una mujer aseguró haber sido retenida contra su voluntad, golpeada y amenazada con un arma de fuego por su ex pareja, de quien logró escapar arrojándose de un vehículo en movimiento.

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Según consta en la denuncia presentada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Ensenada, el hecho comenzó durante la madrugada en una estación de servicio ubicada en la rotonda de Puente Roma, en Berisso. La víctima se encontraba junto a su actual pareja cuando advirtió que su ex conviviente, un hombre de 33 años del que se separó hace dos meses tras una relación marcada por presuntos maltratos, la había seguido en otro automóvil.

De acuerdo al relato judicial, tras una fuerte discusión en el playón de la estación de servicio, el acusado logró quedarse con las llaves del vehículo de la mujer, que ella utiliza para trabajar como conductora de aplicaciones. Para evitar que le sustrajera su herramienta laboral, decidió subir a la parte trasera del rodado, aunque en ese momento el hombre trabó las puertas y arrancó a gran velocidad.

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La denunciante aseguró que durante el trayecto fue golpeada y que el agresor le quitó el teléfono celular cuando intentó comunicarse con el 911. La situación se volvió aún más tensa cuando, según su declaración, el sospechoso extrajo un arma de fuego de pequeño calibre para intimidarla.

El episodio terminó en la zona de las calles 3 y 520, donde la mujer aprovechó una disminución de la velocidad para destrabar una de las puertas y arrojarse al asfalto con el vehículo todavía en movimiento. Herida y en estado de shock, logró caminar hasta la casa de un familiar para pedir ayuda.

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Por su parte, el acusado negó las acusaciones y sostuvo ante la prensa que la denuncia es falsa. Además, aseguró mantener una disputa por la titularidad del automóvil involucrado en el hecho.

La Justicia ya tomó intervención en el caso y ordenó distintas medidas de prueba, entre ellas peritajes sobre el vehículo, para determinar las responsabilidades penales en una secuencia que pudo haber tenido un desenlace fatal.