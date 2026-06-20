Efectivos de la Comisaría de Presidencia de la Plaza, en la provincia del Chaco, localizaron a una mujer de 35 años que registraba dos pedidos de averiguación de paradero vigentes emitidos por organismos judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Ads

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde del pasado miércoles (17 de junio), cuando personal policial realizaba recorridas preventivas en inmediaciones de la estación de servicio YPF ubicada sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 115.

Durante el operativo, los agentes identificaron a dos mujeres que se encontraban circulando por la zona. Al verificar sus datos en el sistema policial, constataron que una de ellas presentaba dos medidas de averiguación de paradero activas.

Ads

Las medidas eran de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de Lomas de Zamora, con fecha del 20 de agosto de 2015, y otra emitida por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°49 el 31 de enero de 2026.

Ante esta situación, ambas personas fueron trasladadas a la dependencia policial para las actuaciones correspondientes. Allí, la mujer manifestó que se encontraba en la provincia del Chaco por voluntad propia.

Ads

Posteriormente, se dio intervención a los organismos judiciales que habían solicitado las medidas, así como también a la Fiscalía en turno de Resistencia, a cargo de la fiscal Rosana Soto, quien dispuso la elevación de las actuaciones para continuar con el trámite correspondiente.