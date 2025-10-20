Un incendio afectó a un supermercado chino, en la localidad de Ascensión (Arenales) y como consecuencia una mujer falleció tras quedar atrapada, este domingo (19 de octubre).

El comercio está ubicado en Avenida San Martín y calle Belgrano, y allí trabajaron dotaciones de bomberos de Ascensión, General Arenales y otras localidades cercanas.

El fuego se habría originado en el primer piso del edificio, mientras se realizaba la preparación de alimentos con aceite, lo que habría provocado el inicio del siniestro, informó Dale Rosca.

La víctima mortal quedó atrapada dentro del inmueble, y debido a las llamas y el peligro de derrumbe, los rescatistas no pudieron ingresar al edificio.

Una vez sofocado el incendio, se retiró el cuerpo de la mujer de origen asiático.

