Una multitud se reunió en la ciudad de Tandil para homenajear al Indio Solari con la inauguración de un mural que recuerda sus históricas visitas y recitales en la localidad bonaerense. La actividad se realizó en la Plaza del Ejército Argentino, en el barrio de Villa Aguirre, y convocó a vecinos, músicos y seguidores del artista.

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Según informó El Eco de Tandil, la obra fue realizada por vecinos y repasa las distintas presentaciones del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en la ciudad, que quedó marcada por los multitudinarios recitales del músico.

Foto: El Eco de Tandil

La jornada contó con la participación del escritor y periodista Marcelo Figueras, quien fue presentado por el concejal Rogelio Iparraguirre. También hubo shows de las bandas Favaloro y Tal Astilla, mientras que el cierre musical estuvo a cargo de Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

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Uno de los momentos destacados fue el descubrimiento del mural, durante el cual Benegas expresó su emoción por participar del homenaje y recordó las presentaciones que compartió con el Indio en la ciudad.

"Estaba viendo en el mural las fechas de las veces que estuvo el Indio acá, de las cuales yo compartí muchas veces y fuimos tan felices junto al Indio acá, así que siempre es bueno volver", manifestó el guitarrista.

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Foto: El Eco de Tandil

Por su parte, Iparraguirre destacó la importancia cultural del encuentro y el vínculo de Tandil con los recitales del músico. La actividad también permitió reconocer la trayectoria de Figueras y Benegas, quienes fueron declarados huéspedes de honor por el Concejo Deliberante a partir de una iniciativa del bloque Fuerza Patria.

El encuentro volvió a poner en primer plano el vínculo entre Tandil y la historia ricotera, con un mural que busca mantener viva la memoria de aquellos recitales y el impacto que dejaron en varias generaciones.