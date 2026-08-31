Las Leonas regresaron este lunes a la Argentina luego de consagrarse campeonas del Mundial de Bélgica y Países Bajos y fueron recibidas por una multitud en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Cerca de 300 personas se acercaron desde la madrugada para esperar al seleccionado que consiguió la tercera Copa del Mundo de su historia.

Ads

El vuelo procedente de Ámsterdam aterrizó a las 5.50 y, desde varias horas antes, familiares, hinchas y numerosas jóvenes jugadoras habían copado el hall de arribos internacionales con banderas argentinas, camisetas y palos de hockey. Muchas llegaron con la indumentaria de sus clubes con la ilusión de conseguir una foto o un autógrafo.

Las Leonas llegaron a Argentina con la Copa del Mundo tras ganar por tercera vez el campeonato. Las tres veces superó las finales contra el mismo rival: Países Bajos. pic.twitter.com/AVKSEOpkIS — Corta (@somoscorta) August 31, 2026

Las jugadoras salieron cerca de media hora después del aterrizaje, entre cantos y festejos. Con las medallas doradas y la Copa del Mundo en sus manos, compartieron el momento con los hinchas y posaron para una foto grupal antes de reencontrarse con sus familiares.

Ads

Puede interesarte

Granatto, la platense que volvió con la Copa

Una de las grandes protagonistas de la llegada fue María José Granatto, la jugadora nacida en La Plata, que salió del aeropuerto llevando el trofeo y recibió numerosos pedidos de fotos y autógrafos de las chicas que se acercaron a recibir al plantel.

Granatto también había sido decisiva en la final ante Países Bajos. La platense marcó el 1-1 sobre el cierre del partido, cuando Las Leonas estaban en desventaja, y forzó la definición por shoot-outs. Luego, Cristina Cosentino se convirtió en otra de las figuras al atajar dos remates para asegurar el título.

Ads

🥇¡BIENVENIDAS CAMPEONAS! 🇦🇷



🏑Las Leonas llegaron al país después de haber logrado el tercer Mundial de hockey para el seleccionado argentino. pic.twitter.com/FQiRVaRfU5 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 31, 2026

Sobre el significado de levantar nuevamente la Copa del Mundo, Granatto destacó todo el camino recorrido: “Todos estos años de esfuerzo, años de soñarlo, muchas derrotas también. Muchas derrotas porque hubo que pasarlas para hoy poder levantarla”, señaló.

La capitana también tuvo unas palabras para las numerosas niñas y jóvenes que llegaron hasta Ezeiza para recibirlas y que ven en Las Leonas un ejemplo a seguir.

¡LA COPA ESTÁ EN CASA! 🤩🇦🇷



Una multitud recibió a LAS LEONAS en Ezeiza



🎥 @camicorrales10 pic.twitter.com/KUAJPMROUn — Diario Olé (@DiarioOle) August 31, 2026

“Cada vez que entramos a la cancha pensamos en ellas. Jugamos para ellas, jugamos para todas las nenas que hacen este deporte y obviamente para toda Argentina también”, afirmó.

Ads

Y dejó un mensaje para quienes sueñan con llegar algún día a vestir la camiseta argentina: “Que sueñen, que sueñen siempre. Con esfuerzo, con sueños y oportunidades a veces las cosas se dan”.

Puede interesarte

La tercera estrella mundial

Argentina consiguió el domingo su tercer título mundial tras vencer a Países Bajos en la final. El encuentro terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y Las Leonas se impusieron 3-1 en los shoot-outs.

"Si hicimos esto con lo que teníamos imaginate con más apoyo. Hay que poner más inversión en el deporte"



María José Granatto, capitana de Las Leonas, dijo que "como argentinas todo cuesta un poco más" y señaló: "Espero que esto sea un puntapié para que las condiciones mejoren". pic.twitter.com/pceSDtAiJw — Corta (@somoscorta) August 31, 2026

El seleccionado neerlandés llegaba como tricampeón mundial consecutivo, pero el equipo dirigido por Fernando Ferrara volvió a poner al hockey argentino en lo más alto del mundo, después de los títulos conseguidos en Perth 2002 y Rosario 2010.

Tras la recepción en Ezeiza, las integrantes del plantel se retiraron junto a sus familiares y tendrán ahora unos días de descanso luego de una consagración histórica.