Los vecinos de una importante ciudad del sur del Gran Buenos Aires se preparan para disfrutar de un fin de semana de cuatro días, a partir de la combinación de una jornada especial por el aniversario local y el feriado nacional del próximo lunes.

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El viernes 14 de agosto se conmemorarán 360 años de historia de la ciudad, una fecha que tendrá distintas modalidades de asueto y suspensión de actividades en el distrito. A eso se sumará el sábado y domingo, y finalmente el lunes 17, feriado nacional por el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

De esta manera, para una parte importante de la comunidad, el calendario permitirá encadenar viernes, sábado, domingo y lunes sin la actividad habitual, aunque la posibilidad de disfrutar de las cuatro jornadas dependerá de las obligaciones laborales y educativas de cada persona.

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¿Por qué se celebra el aniversario?

El aniversario se conmemora cada 14 de agosto y la fecha está vinculada con un acontecimiento ocurrido en 1812, cuando el Primer Triunvirato dispuso la extinción de la Reducción de los Quilmes y la creación de la localidad.

En este 2026, la celebración adquiere además un significado especial debido a que se cumplen 360 años de historia.

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¿Qué pasará el viernes?

Durante el viernes 14 habrá un funcionamiento diferente al habitual en distintos ámbitos. Se prevén asuetos y suspensión de actividades en organismos e instituciones que adhieran a la conmemoración.

La actividad educativa también tendrá modificaciones, aunque el esquema puede variar según cada establecimiento. En particular, las escuelas privadas no necesariamente tendrán el mismo régimen, por lo que las familias deberán consultar directamente con cada institución.

También habrá comercios y actividades particulares que podrían optar por no abrir sus puertas durante la jornada, especialmente aquellos que decidan adherir a la celebración.

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El lunes completa el finde XXL

Luego de la jornada especial del viernes llegará el fin de semana y, finalmente, el lunes 17 de agosto, que será feriado nacional en homenaje a José de San Martín.

Así, quienes no tengan compromisos laborales o educativos durante el viernes podrán contar con cuatro jornadas consecutivas de descanso.

La celebración de los 360 años también estará acompañada durante agosto por distintas propuestas vinculadas con la historia, la cultura y la identidad local.