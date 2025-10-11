Una vivienda ubicada a pocos metros de la sede local de Aysa en Pilar recibió la factura de agua corriente más alta de la historia, con un monto total de $6.633.891,16. La cifra récord refleja un conflicto que comenzó en junio de 2024, cuando Cecilia y Alberto recibieron una boleta inicial de $500.000, mientras que su consumo promedio rondaba los $10.000.

“Como vivimos muy cerca, al otro día me fui a las oficinas de Aysa a reclamar, pero en ese momento ellos me decían que teníamos que pagar”, recordó Cecilia a El Diario de Pilar. Pese a que los inspectores confirmaron que el medidor tenía una falla, la deuda siguió acumulándose, llegando a más de un millón de pesos en poco tiempo.

Durante más de un año, los usuarios abonaron sus facturas mensuales mientras la deuda histórica crecía. Ante la falta de respuestas claras, acudieron a la Defensoría del Pueblo de Pilar, que presentó la documentación necesaria para revertir la situación.

Adrián Maciel, titular de la Defensoría del Pueblo de Pilar.

El titular del organismo, Adrián Maciel, explicó que Aysa había reportado un consumo de 3.048 m³ en julio de 2024, equivalente a 3 millones de litros, cuando el consumo real de la vivienda era de entre 60 y 80 m³. Por esta incongruencia, la Defensoría actuó y el caso terminó siendo favorable para los vecinos, quienes finalmente pudieron regularizar su situación.

“Me ofrecían bajar la deuda a 4 millones y pagar en cuotas. Estábamos nerviosos porque no se solucionaba, pero tranquilos porque ellos mismos reconocieron el problema en el medidor”, relató Alberto. Cecilia destacó además la atención brindada por la Defensoría: “Nos dieron una ayuda fundamental para terminar con esto”.

