Aberrante: Una pareja fue detenida acusada de prostituir a menores a cambio de drogas o comida en Quilmes
Se trata de las hijas de la mujer. Los vecinos, enterados de los rumores, sorprendieron al padrastro mientras dormía, lo golpearon y lo ataron. Luego, llamaron al 911.
La mujer y su pareja fueron arrestados este miércoles por presunta explotación sexual de cinco menores. La madre era la que organizaba las condiciones para que se produjeran los abusos, tanto en su propia vivienda como enviando a sus hijas a domicilios de otros hombres. También, cuatro hombres fueron apresados, acusados de ser los clientes de la pareja.
La investigación, encabezada por el fiscal Daniel Ichazo y el Gabinete Especializado en Ciberpedofilia de Berazategui, se inició tras una denuncia anónima en Quilmes, donde ocurrieron los aberrantes hechos.
De acuerdo con los primeros informes judiciales, los abusos se habrían repetido desde fines de septiembre en el barrio Villa Luján III, en la ribera quilmeña.
Según la imputación, la madre organizaba las condiciones para que los hechos ocurrieran, ya sea en su casa o enviando a sus hijas a domicilios de hombres adultos. En algunos casos, se sospecha que los intercambios se realizaban a cambio de alimentos básicos, como una bolsa de arroz, y en otros por drogas o estupefacientes.
La situación salió a la luz cuando vecinos, alertados por los rumores, sorprendieron al padrastro mientras dormía, lo golpearon y lo ataron a un palo antes de llamar al 911. La Policía Bonaerense lo detuvo en el lugar.
Las menores fueron asistidas por médicos forenses y se dispuso un abordaje integral con equipos especializados para garantizar su protección. Los investigadores también analizan la posible existencia de grabaciones de los abusos, según publicó Infobae.
Orientación sobre la garantía y restitución de los derechos de la infancia
- Línea 102: Servicio de la provincia de Buenos Aires de atención telefónica, de protección de derechos de Niños y adolescentes. Funciona todos los días, las 24 horas.
- Teléfono alternativo: 0800 666 6466
- Mail: [email protected]
- Telegram y WhatsApp +54 221 428-1439
