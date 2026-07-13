En la previa del partido entre Argentina y Suiza, un pequeño arquero de Tigre sorprendió al portero de la Selección, el marplatense Emiliano “Dibu” Martínez, con una emotiva carta.

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Tras el encuentro ante Egipto, Martínez había reconocido que el equipo lo había salvado en varias ocasiones y que necesitaba mejorar. El arquero se reprochó no “ayudar” al equipo en el partido de octavos de final, aunque reconoció que se preparará para afrontar la recta fina

Giovanni Nicolás Corredor, joven arquero de 12 años de las inferiores de Tigre y oriundo de Luján, le escribió: “Me hice arquero por vos”.

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Sus padres grabaron el emotivo mensaje dirigido al 23 de la Selección. Con una mezcla de admiración, gratitud y cariño, el chico buscó levantarle el ánimo a uno de sus grandes ídolos. En su carta, Giovanni comienza presentándose y explicando por qué sintió la necesidad de escribirle al arquero argentino.

“Hola, Dibu. Me llamo Giovanni Corredor y te escribo esta carta porque después del partido contra Egipto te vi muy triste”, cuenta. Luego revela el motivo por el cual el arquero de la Selección ocupa un lugar tan importante en su vida: “Yo decidí ser arquero por vos, por todo lo que hiciste en el Mundial de Qatar”.

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Y agrega: “Si hay algo que aprendí de vos es a nunca bajar los brazos, nunca dar una pelota por perdida y que nunca perdemos porque de las derrotas siempre aprendemos”. “Que nos duele, sí, pero hay que sacar lo mejor siempre y con el equipo que tenés, que son todos unos monstruos, nunca te van a dejar tirado”, afirma.

“Estamos todos los argentinos apoyando y alentando y tampoco los vamos a dejar tirados. Sabé que en el arco no estás solo, me tenés a mí y a todos los que soñaron ser arqueros empujando con vos”, dice. "Soy de Luján y tengo a la Virgencita que, así como me acompaña a mí, los cuida y los guía a ustedes también. Así que vamos ese ánimo y a seguir dibujando. Te quiero", concluye.

Finalmente, la respuesta de Dibu Martínez en su cuenta de Instagram al compartir el video de Giovanni fue con un “gracias amigo”.

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