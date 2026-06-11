El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dio detalles sobre el origen de su patrimonio luego de presentar declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción, en medio de cuestionamientos por la evolución de sus bienes y una investigación sobre los fondos en criptomonedas que declaró.

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Durante una entrevista televisiva, el funcionario explicó cómo construyó sus ahorros, reconoció errores en presentaciones anteriores y afirmó que regularizará cualquier obligación fiscal que surja de las correcciones realizadas.

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Entre sus declaraciones más llamativas, Adorni sostuvo que parte de sus primeros ingresos provinieron de dinero hallado junto a su hermano tras la muerte de su padre y admitió que durante años mantuvo ahorros no declarados.

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Las 10 frases más destacadas de Manuel Adorni

1. “Empecé a trabajar a los 18 años, mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, una plata que encontramos con mi hermano, Francisco, en el departamento”.

2. “No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro. Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”.

3. “Después que conozco a mi mujer, nos casamos y unificamos nuestros ahorros”.

4. “Entre 2014 y 2018 ganamos bastante dinero con esta inversión. Reconstruyendo la historia, invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000”.

5. “Lo que hago es copiar mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que yo había hecho con mi mujer durante toda la vida. Arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta este año”.

6. “Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error. Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error”.

7. “Esos dólares surgen de 25 años de haber invertido. La criptomoneda era mi manera de demostrar mis ahorros previos a la función pública”.

8. “La casa del country Indio Cua estaba escriturada 100% a nombre de mi mujer, y eso no se veía en la declaración jurada. Son formalismos”.

9. “Si yo, siendo un tipo honesto, renunciaba, después iban a venir por otros. Tenía todo para demostrarle a Javier Milei que las acusaciones eran falsas”.

10. “Desde el primer momento tuve apoyo del Presidente, de Karina Milei y de todo el gabinete. Jamás sentí otra cosa, el respaldo es absoluto. Saben que soy un hombre de bien”.

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Además, Adorni aseguró que ya presentó su declaración jurada correspondiente a 2025 y que también corrigió las correspondientes a años anteriores. Según explicó, las rectificaciones buscan reflejar ahorros y bienes que no habían sido incorporados en las presentaciones originales.

Las explicaciones del jefe de Gabinete se producen mientras la Justicia analiza el origen de parte de los fondos declarados y continúan las repercusiones políticas por la evolución de su patrimonio.

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