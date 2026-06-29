En julio, Cuenta DNI, billetera digital del Banco Provincia, vuelve a ofrecer una amplia batería de descuentos para acompañar el consumo cotidiano de sus más de 10 millones de usuarios.La novedad más importante de este mes es el aumento en el tope de descuento de dos beneficios clave: la promo de gastronomía, que en julio estará vigente durante toda la semana, y la de los locales de YPF Full los sábados y domingos. En ambos casos, el ahorro semanal aumenta $8.000 a $10.000.

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Además, como ocurre habitualmente en vacaciones de invierno, la billetera digital de Banco Provincia ofrece beneficios especiales en eventos, como la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Este año, se suma por primera vez una promo en movilidad.

Todas las promos de Cuenta DNI en julio

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

Gastronomía: 25% de descuento todos los días. Nuevo tope de $10.000 por semana, que se alcanza con $40.000 en consumos.

FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Nuevo tope de $10.000 por fin de semana, que se alcanza con $40.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto): hasta tres cuotas sin interés en comercios que no perteneces al rubro alimentos.



De lunes a domingo, todos los descuentos en supermercados:

La billetera digital también continúa con sus promociones en supermercados de toda la provincia. Hay beneficios todas las semanas, que se suman a los descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, librerías y farmacias.

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Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Las cadenas que participan son: 5mentarios, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super 8, Supermercado Caseros, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII), Super Güemes.

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.

Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.

La Anónima: 10% de descuento los miércoles con tope de reintegro de $5.000 semanales. Compra mínima de $25.000 por semana y por persona.

Josimar: 10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana.

Toledo:15% de descuento los martes, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica con devolución via reintegro dentro de los 10 habiles despues de realizada la compra.

Chango Más: 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

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