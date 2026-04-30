Una por una, todas las promos de Cuenta DNI en mayo: Vuelven 3 cuotas sin interés y se pueden ahorrar hasta $150 mil
La billetera digital continúa con sus descuentos en supermercados. Quienes cobren jubilaciones y pensiones a través de Bapro tienen un 5% adicional de ahorro en este beneficio.
Como todos los meses, la billetera digital Cuenta DNI actualiza sus beneficios para su comunidad de usuarios, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados bonaerenses y gastronomía, entre otros rubros.
La novedad en mayo es la vuelta del beneficio de 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito desde la billetera digital.
Además se destaca que una persona que utiliza todas las promos de Cuenta DNI puede ahorrar casi $150 mil pesos por mes.
Y esta cifra sin tener en cuenta los beneficios en librerías y perfumerías, que no tienen tope de descuento, ni los descuentos en supermercados, algunos también sin tope.
Todas las promos de Cuenta DNI en mayo
- Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. Tope: $5.000 por semana y por persona, que se alcanza con $25.000 en consumos.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope: $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.
- Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.
- Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.
- FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Es beneficio no aplica para la compra de combustibles.
- Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves. Sin tope de reintegro.
- Jubilados: 5% de descuento adicional en supermercados adheridos. Tope de reintegro unificado de $5.000 de acuerdo con la vigencia de la promoción y por persona.
- Beneficio NFC, para pagos sin contacto con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI: Hasta 3 cuotas sin interés en comercios que NO pertenezcan al rubro alimentos.
Todas las promociones de Cuenta DNI en supermercados
De lunes a domingo, todos los descuentos en supermercados:
- Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.
- Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Las cadenas que participan son: 5mentarios, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super 8, Supermercado Caseros, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII), Super Güemes, Super Sofía.
- Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.
- Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.
- La Anónima: 10% de descuento los miércoles con tope de reintegro de $5.000 semanales. Compra mínima de $25.000 por semana y por persona.
- Josimar: 15% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana.
- Toledo:15% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica con devolución via reintegro dentro de los 10 habiles despues de realizada la compra.
- Chango Más: 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.
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