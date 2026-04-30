Como todos los meses, la billetera digital Cuenta DNI actualiza sus beneficios para su comunidad de usuarios, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados bonaerenses y gastronomía, entre otros rubros.

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La novedad en mayo es la vuelta del beneficio de 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito desde la billetera digital.

Además se destaca que una persona que utiliza todas las promos de Cuenta DNI puede ahorrar casi $150 mil pesos por mes.

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Y esta cifra sin tener en cuenta los beneficios en librerías y perfumerías, que no tienen tope de descuento, ni los descuentos en supermercados, algunos también sin tope.

Todas las promos de Cuenta DNI en mayo

Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. Tope: $5.000 por semana y por persona, que se alcanza con $25.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope: $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Es beneficio no aplica para la compra de combustibles.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves. Sin tope de reintegro.

Jubilados: 5% de descuento adicional en supermercados adheridos. Tope de reintegro unificado de $5.000 de acuerdo con la vigencia de la promoción y por persona.

Beneficio NFC, para pagos sin contacto con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI: Hasta 3 cuotas sin interés en comercios que NO pertenezcan al rubro alimentos.

Todas las promociones de Cuenta DNI en supermercados

De lunes a domingo, todos los descuentos en supermercados:

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Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Las cadenas que participan son: 5mentarios, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super 8, Supermercado Caseros, Supermercados Chacabuco (sucursales Casa central y Juan XXIII), Super Güemes, Super Sofía.

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.

Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.

La Anónima: 10% de descuento los miércoles con tope de reintegro de $5.000 semanales. Compra mínima de $25.000 por semana y por persona.

Josimar: 15% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana.

Toledo:15% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio se aplica con devolución via reintegro dentro de los 10 habiles despues de realizada la compra.

Chango Más: 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.