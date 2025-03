“Desde el bloque de diputados UCR+ Cambio Federal nos sentimos deslusionados y preocupades por la distancia que hay entre la mirada del gobernador Axel Kickof y los problemes de los bonaerenses”, inicia el comunicado difundido minutos después de que el mandatario provincial finalizara su discurso de apertura de sesiones ordinarias.

Y continúa: “Este distancia no solo explica lo que ocurre a nivel nacional sino que tras 5 años de gobierno, muestra los limites de un liderazgo, un equipo de gobierno y una orientación ideológica que desprecia y se aleja de las soluciones que la gente está reclamando”.

"Hoy el Gobemador usó gran parte de su discurso a hablarle al Presidente, montando un show propio de un candidato en campaña. Uso la Asamblea de la Provincia para lanzar snea tama, y su candidatura presidencial. Una pena para los bonaerense, que estábamos esperando otra cosa", expresa el bloque en el documento.

“Es inadmisible que tras 5 años de gobiemo no haya disposición para un entendimiento en materia de seguridad. A diario observamos como los bonaererises son rehenes de los delincuentes, por eso solicitarnos un plan de seguridad integral y coordinación con las autoridades nacionales, y convocamos al Ministro de Seguridad Javier Alonso, para que presente sus políticas en la Legislatura”, subrayan.

En materia de salud, afirman: “Es inadmisible que tras 5 años de gobierno, no haya voluntad del gobernador para resolver la problemática que atraviesan los afliados de IOMA, la principal obra social de la Provincia. Durante el 2024 presentamos varios pedidos de declaracion de emergencia para que el gobierno pueda accionar y entendemos que el principio de solución es la autarquía que los recursos de los afliados vayan directamente a la obra social”.

“Es inadmisible que tras 5 años de gobierno, la tasa de deserción escolar y deficiencias en proceso de alfabetización sean una variable consolidada. No hay respuestas, no hay convocatorias, y no hay un proyecto educativo que una a toda la Provincia”, sentenciaron en el comunicado.

“Es inadmisible que tras 5 años de gobierno, los bonaerenses tengan que padecer las consecuencias de las copiosas lluvias como ocurrió días atrás, barrios inundados, cloacas explotadas y caminos rurales cortados, una postal del abandono que ejerce el primer mandatario en materia de infraestructura”, subrayaron.

“Es inadmisible que tras 5 años de gobierno haya una gestión que condiciona el desarrollo industrial y del sector agropecuario, aumentando los impuestos cada año y desalentando la inversión.”

“Tenemos un gobernador que está mas preocupado por su campaña a presidente que en la gestión. Solicitamos a Axel Kicillof que mire a su alrededor, que se ocupe de las preocupaciones y urgencias de los bonaerenses”, concluye el documento.