Una turista bonaerense de 55 años falleció tras sufrir un accidente en la Cascada Frey, al final del brazo Tristeza del lago Nahuel Huapi, en Bariloche. Según autoridades del parque, la mujer se tiró por la cascada, golpeó su cabeza contra una roca y murió en el acto.

De acuerdo a lo que informó el diario Clarín, la víctima había llegado al lugar en una embarcación particular acompañada por otras personas. Tras el accidente, intentaron reanimarla con maniobras de RCP, pero no respondía. Peritos confirmaron que el golpe en la nuca fue letal.

El operativo de rescate incluyó a guardaparques, personal del Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y Prefectura Naval. La Fiscalía dispuso las primeras pericias, y el cuerpo fue trasladado a Bahía López para los estudios correspondientes.

Desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi recordaron que las cascadas no están habilitadas como “toboganes” y que la actividad está totalmente prohibida por seguridad. “Lamentamos profundamente lo ocurrido y acompañamos a familiares y amigos de la víctima”, dijeron.

