Una vecina de Berazategui fue de vacaciones a Brasil, sufrió un ACV y su familia lanzó una colecta para traerla al país
La mujer de 71 años permanece internada en estado delicado. El episodio ocurrió durante sus vacaciones en Brasil. Su familia lanzó una campaña solidaria para afrontar el traslado sanitario.
Una mujer oriunda de Berazategui sufrió un ACV isquémico mientras se encontraba de vacaciones en Brasil y permanece internada en estado delicado tras ser operada de urgencia. Ante la situación, sus familiares iniciaron una colecta solidaria para poder costear el traslado sanitario internacional y que pueda continuar su recuperación en la Argentina.
Se trata de Rosa Beatriz Molina, de 71 años, vecina de la zona de calle 138 y 8, en el distrito bonaerense de Berazategui. El caso fue difundido por el portal local El Noticiero de Berazategui y rápidamente generó repercusión en redes sociales.
Según lo publicado, la mujer debió ser intervenida quirúrgicamente tras el episodio y continúa internada en territorio brasileño. Sus allegados indicaron que necesitan reunir fondos para cubrir los costos vinculados al traslado y otros gastos derivados de la situación.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago, al alias todosxrocha.
Debate en redes
La publicación generó una fuerte discusión entre vecinos. Mientras muchos enviaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación, otros cuestionaron si la familia contaba con seguro médico o asistencia al viajero al momento del viaje.
En los comentarios, una usuaria identificada como Beatriz Leguizamón señaló que Rosa y su hijo “siempre viajan juntos” y que contaban con seguro, aunque remarcó que el problema es el traslado. Otros vecinos plantearon que, según versiones difundidas en otro portal, la colecta estaría destinada a cubrir gastos de familiares que viajaron para acompañarla.
También hubo mensajes que apuntaron a la importancia de contratar cobertura médica al salir del país, mientras que varios usuarios pidieron respeto ante una situación de salud que, según remarcaron, implica riesgo de vida.
El caso volvió a poner en discusión un tema sensible para muchos bonaerenses que viajan al exterior: los costos de la atención médica internacional y los traslados sanitarios en situaciones de urgencia.
