Una mujer oriunda de Berazategui sufrió un ACV isquémico mientras se encontraba de vacaciones en Brasil y permanece internada en estado delicado tras ser operada de urgencia. Ante la situación, sus familiares iniciaron una colecta solidaria para poder costear el traslado sanitario internacional y que pueda continuar su recuperación en la Argentina.

Se trata de Rosa Beatriz Molina, de 71 años, vecina de la zona de calle 138 y 8, en el distrito bonaerense de Berazategui. El caso fue difundido por el portal local El Noticiero de Berazategui y rápidamente generó repercusión en redes sociales.

Según lo publicado, la mujer debió ser intervenida quirúrgicamente tras el episodio y continúa internada en territorio brasileño. Sus allegados indicaron que necesitan reunir fondos para cubrir los costos vinculados al traslado y otros gastos derivados de la situación.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de Mercado Pago, al alias todosxrocha.

Debate en redes

La publicación generó una fuerte discusión entre vecinos. Mientras muchos enviaron mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación, otros cuestionaron si la familia contaba con seguro médico o asistencia al viajero al momento del viaje.

En los comentarios, una usuaria identificada como Beatriz Leguizamón señaló que Rosa y su hijo “siempre viajan juntos” y que contaban con seguro, aunque remarcó que el problema es el traslado. Otros vecinos plantearon que, según versiones difundidas en otro portal, la colecta estaría destinada a cubrir gastos de familiares que viajaron para acompañarla.

También hubo mensajes que apuntaron a la importancia de contratar cobertura médica al salir del país, mientras que varios usuarios pidieron respeto ante una situación de salud que, según remarcaron, implica riesgo de vida.

El caso volvió a poner en discusión un tema sensible para muchos bonaerenses que viajan al exterior: los costos de la atención médica internacional y los traslados sanitarios en situaciones de urgencia.