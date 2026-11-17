La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunió este martes para analizar la demorada reforma política, que incluye suspender las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias) para las elecciones generales de 2027. El dictamen no fue firmado y el oficialismo pidió un cuarto intermedio hasta mañana miércoles.

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De mínima, el oficialismo debería conseguir los 37 votos necesarios para sancionar el proyecto en la sesión del 26 de noviembre. El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Coto, dijo que "no hay voluntad de sacar dictamen hoy sino que se pasará a un cuarto intermedio hasta mañana al mediodía".

El texto que impulsa el Gobierno contempla la suspensión de las PASO para la elección del 2027, y habilita la vuelta de las polémicas listas “colectoras”, que permite que sumen votos para la fórmula presidencial, algo que genera diversos cuestionamientos entre los aliados y, sobre todo, en la oposición.

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"Las llamadas colectoras son inconstitucionales y eso todos lo saben, independientemente de lo que quiera el Gobierno. Querer armar listas colectoras porque los tiempos apuran me parece que vulnera y distorsiona lo que establece la Constitución", señala @alevigo — Senado Argentina (@SenadoArgentina) November 17, 2026

La Libertad Avanza necesita reunir quórum y 10 firmas para tener dictamen favorable y hasta ahora tiene ocho, dado que tiene seis senadores propios y dos aliados de la UCR y Provincias.

Por otra parte, no son todas malas para el oficialismo ya que consiguió dictamen de mayoría para el Presupuesto 2027, con ayuda de aliados. Así lo confirmó el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, ‘Bertie’ Benegas Lynch, quien señaló que habían conseguido 27 firmas de los 49 integrantes que reúne el cuerpo. La iniciativa se llevaría al recinto el próximo miércoles 25 de noviembre.

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TENEMOS DICTAMEN PARA PRESUPUESTO 2027 @JMilei @MenemMartin @BornoroniG @NYGBertie https://t.co/2vJVaJYBaJ — Bloque Diputados LLA (@LLA_Diputados) November 17, 2026

La discusión también está atravesada por la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, que obtuvo media sanción en Diputados y dictamen en el Senado. Antes de pasar a la firma, Laura Rodríguez Machado (LLA) confirmó que el dictamen firmado eliminó los artículos de la primera versión enviada por el Poder Ejecutivo que desmantelaban el sistema de protección de la discapacidad.

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno. Por su parte, los recursos consolidados, provenientes principalmente de impuestos y contribuciones a la seguridad social, se estiman en $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.

El Ejecutivo estima una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar a $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.