“Conversamos con Guillermo Moreno en una nueva edición de Doctrinarios, un espacio para debatir ideas, compartir experiencias y seguir pensando cómo construir una Argentina con producción, trabajo y justicia social”, contó Mayra Mendoza.

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Y añadió: “En un contexto donde millones de argentinos pasan del trabajo al otro trabajo, con salarios que no alcanzan y familias cada vez más endeudadas, necesitamos recuperar un proyecto de país que vuelva a poner a las personas en el centro de las decisiones”.

“También fue un día importante porque la movilización y el compromiso de miles de argentinos lograron que el oficialismo tuviera que retroceder y eliminar el artículo que abría la puerta a la extranjerización de nuestras tierras. Cuando el pueblo se organiza, la soberanía se defiende”, continuó la Diputada.

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“Gracias, Guillermo, por recibirnos, por tus palabras y por seguir aportando tu experiencia para pensar el presente y para recuperar la esperanza que nuestro pueblo necesita”, finalizó Mendoza.

Moreno fue uno de los primeros peronistas en desligarse de la fórmula Alberto Fernández - Cristina Kirchner, vaticinando situaciones que luego tuvieron lugar; de esa manera, rompió con el sector más ligado al progresismo del kirchnerismo, en el que se encuentra la ex Intendenta de Quilmes.

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