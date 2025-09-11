La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) declaró asueto académico en todas sus facultades y colegios de nivel inicial, primario y secundario, en conmemoración del Día del Maestro. La medida, establecida a través de la Resolución N° 1.464/2024, se suma a una protesta nacional y dejará sin actividad educativa a la institución durante dos días consecutivos.

El motivo del paro obedece al rechazo del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada en el Congreso pero fue vetada por el presidente Javier Milei. Docentes, nodocentes y estudiantes de la UNLP participarán del paro de 24 horas convocado por la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (FEDUN).

El Frente Gremial Universitario de La Plata, integrado por ADULP, ATULP y FULP, confirmó su adhesión al paro nacional y adelantó que impulsarán también una tercera Marcha Federal Universitaria para el día en que el Congreso debata el veto.

El asueto de este jueves responde tanto a la fecha patria docente como al reclamo del sector frente al ajuste presupuestario, la pérdida de poder adquisitivo salarial, el congelamiento de becas estudiantiles y la creciente preocupación por la sostenibilidad de la universidad pública.

