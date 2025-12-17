La comunidad universitaria expresó su preocupación por el dictamen aprobado en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de Presupuesto Nacional 2026, al considerar que no introduce cambios respecto de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y que resulta insuficiente para garantizar el normal funcionamiento de las universidades públicas.

La postura fue difundida a través de un comunicado conjunto del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, entidades que representan a rectores, estudiantes y trabajadores docentes y no docentes de todo el país, entre ellas la Universidad Nacional del Sur (UNS).

“El presupuesto tiene un recorte muy importante y nos complica muchísimo de cara a 2026”, afirmó el rector de la UNS, Daniel Vega, quien recordó que el propio Ejecutivo reconoció que “el recorte para el sistema universitario ha superado holgadamente el 40 %”.

Según detallaron las organizaciones, el dictamen aprobado en comisión mantiene intacto el esquema presupuestario propuesto originalmente, sin contemplar los recursos necesarios para el sostenimiento de las casas de estudio ni para atender la situación salarial que atraviesa el sector universitario.

Además, el texto incorpora un artículo que propone derogar la Ley de Financiamiento Universitario por simple mayoría, pese a que se trata de una norma sancionada con mayoría agravada y cuya aplicación se encuentra actualmente bajo análisis judicial.

Frente a este escenario, las entidades exhortaron a los legisladores que acompañaron la sanción de dicha ley a sostener su postura. “Estamos hablando con los legisladores para que traten de mantener su posición. Pedimos que sean coherentes”, sostuvo Vega en diálogo con Panorama, por LU2.

“Este dictamen no corresponde, es una provocación innecesaria y empuja a la comunidad universitaria y científica del país a una crisis aún más profunda que la actual”, advirtieron las organizaciones firmantes del comunicado.

Finalmente, alertaron que, de mantenerse las condiciones presupuestarias planteadas, las universidades públicas verán seriamente comprometida su capacidad para desarrollar con normalidad las actividades académicas, de investigación y de extensión durante 2026. “Es una preocupación que comparte toda la ciudadanía. Estas idas y vueltas, estos volantazos que tiene nuestro país, no le hacen bien a nadie”, concluyó el rector de la UNS.