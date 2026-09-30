En octubre, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a descuentos en diversos rubros, con promociones orientadas a mejorar la capacidad de compra de alimentos y otros productos esenciales para las familias. Entre los beneficios vigentes se destacan los ahorros en comercios de cercanía, marcas seleccionadas, ferias y mercados bonaerenses, gastronomía y pet shops, entre otros rubros.

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La novedad de este mes es una nueva promo en supermercados: 20% de descuento en Chango Más y Día, sin tope de descuento, pagando con tarjeta de crédito mediante NFC.

Todas las promos de Cuenta DNI en octubre

Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000

Pet Shops: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650.

Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia. En octubre si incorpora un beneficio adicional en Chango Más y Día, pagando con tarjetas de crédito emitidas por la entidad a través de la modalidad NFC.

Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

Especial en Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes.

Para quienes utilicen tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI, rige la posibilidad de hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.

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Días, descuentos y promociones sin tope: cómo ahorrar en supermercados

Quienes cobran jubilaciones y pensiones a través de la app cuentan con un 5% de descuento adicional en las promociones con dinero en cuenta.

Todos las promos en supermercados pagando con dinero en cuenta:

Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Las cadenas que participan son: 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Connecta Distribución, Supermercado Güemes, Super 8.

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con tope de reintegro de $20.000 por semana, pagando en sucursales Nini Mayorista.

Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y con un consumo mínimo de $15.000. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.

La Anónima: 10% de descuento los miércoles con tope de reintegro de $5.000 semanales. Compra mínima de $25.000 por semana y por persona.

Josimar: 10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana.

Chango Más: 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. Incluye MasGO.

Cooperativa Obrera (Lobos y La Plata): 15% de descuento los viernes y sábados, sin tope de reintegro.

Los dos nuevos beneficios con tarjeta de crédito desde la app:

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Día: 20% de descuento los lunes, sin tope de reintegro, pagando con tarjeta de crédito Visa desde la app, mediante la modalidad NFC.

Chango Más: 20% de descuento los jueves, sin tope de reintegro, pagando con tarjeta de crédito Visa desde la app, mediante la modalidad NFC.