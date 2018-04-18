Inicio
Noticias
Municipios
La protesta es impulsada por la Multisectorial contra el Tarifazo, conformada por representantes de diversas organizaciones sociales, gremiales y políticas. El "Ruidazo" contra el aumento en los servicios públicos fue convocado para este miércoles a partir de las 20.00. Vecinos de más de 30 distritos se sumarán al reclamo.
GRAN BUENOS AIRES:
-ALMIRANTE BROWN: PLAZA ESPORA, AV. ESPORA Y E. ADROGUÉ
-AVELLANEDA: PLAZA ALSINA LAS FLORES Y MITRE
-BENAVIDEZ: PLAZA BENAVIDEZ ALVEAR E ITUZAINGÓ
-BERAZATEGUI: CALLE 14 Y 148 (FRENTE AL BINGO)
-CAMPANA: PLAZA E. COSTA, EXPLANADA MUNICIPAL
-CASEROS: SAN MARTÍN Y URQUIZA
-CITY BELL/LA PLATA: PLAZA GENERAL. BELGRANO
-DON TORCUATO: RUTA 202 Y CRUCE CRÍTICA
-ISIDRO CASANOVA: R3 Y MARCONI
-ITUZAINGÓ: PLAZA 20 DE FEBRERO (FRENTE AL CAÑÓN)
-LOMAS DE ZAMORA: PLAZA GRIGERA HIPÓLITO IRIGOYEN Y SÁENZ
-PRESIDENTE PERÓN: PLAZA BELISARIO ROLDÁN
-QUILMES: RIVADAVIA E IRIGOYEN
-LAFERRERE: EST. LAFERRERE
-LANÚS: PLAZA BELGRANO EST. LANÚS
-LOS TRONCOS: RUTA 197 Y LINIERS
-LUJÁN: PLAZA COLÓN
-MONTE GRANDE: PLAZA MITRE, E. SANTAMARINA 400
-MORÓN: AV. RIVADAVIA Y 9 DE JULIO
-MORÓN: CURVA DE HAEDO, RIVADAVIA 16100
-PACHECO: IRIGOYEN EX RUTA 197 Y BOULOGNE SUR MER
-PILAR: PLAZA 12 DE OCTUBRE
-RAMOS MEJÍA: AV. DE MAYO Y RIVADAVIA
-RINCÓN DE MILBERG: SANTA MARÍA Y GARIBALDI
-SAN ISIDRO: EST. BULOGNE ALSINA Y BELGRANO
-SAN JUSTO: PLAZA SAN JUSTO ARIETA E IRIGOYEN
-SAN MIGUEL: PLAZA CENTRAL PERÓN Y BALBÍN
-SAN MARTÍN: PLAZA SAN MARTÍN PEATONAL BELGRANO
-TALAR: PLAZA TALAR, RUTA 197 Y CHILE
-TIGRE: ROTONDA DE LA ESTACIÓN TIGRE
-VICENTE LÓPEZ: QUINTA DE OLIVOS
-VILLA DORREGO: PLAZA DORREGO, ACHUPALLAS Y LÓPEZ MAY
-----------------------------------------------------------------------
PROVINCIA DE BUENOS AIRES (INTERIOR):
-BARADERO: PLAZA MITRE, SAN MARTÍN Y RODRÍGUEZ
-CARDALES: PLAZA MITRE
-COLÓN: CALLE 47 Y 20
-EXALTACIÓN DE LA CRUZ: PLAZA CAPILLA DEL SEÑOR
-GENERAL MADARIAGA: PLAZA MADARIAGA
-9 DE JULIO: PLAZA BELGRANO
-MAR DEL PLATA: MONUMENTO A SAN MARTIN LURO Y MITRE
-NECOCHEA: PLAZA DARDO ROCHA
-PEHUAJÓ: PLAZA DARDO ROCHA
-PINAMAR: BUNGE Y LIBERTADOR
-SIERRA DE LA VENTANA: PLAZA DEL RELOJ
-VILLA GESELL: PLAZA PRIMERA JUNTA