Vecinos autoconvocados de Uribelarrea, junto a organizaciones sociales y comunitarias, realizaron una jornada de reclamo en la estación ferroviaria de la localidad para pedir por la vuelta del tren y la recuperación de los servicios de colectivos que permiten trasladarse hacia Cañuelas y Lobos.

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Según informó Lobos Ya , la jornada se realizó el pasado domingo y comenzó con una mateada popular y palabras de vecinos, quienes plantearon las dificultades que atraviesa la localidad para conectarse con ambas ciudades.

Uno de los principales reclamos está relacionado con el servicio ferroviario, que dejó de circular hace aproximadamente un año debido a obras realizadas en Lobos que todavía no fueron finalizadas. La interrupción del tren dejó a Uribelarrea con menos alternativas para trasladarse hacia otras localidades de la región.

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A esta situación se sumó la reducción de frecuencias de la línea 88 de colectivos, que conecta Cañuelas con Lobos y tiene paso por Uribelarrea. Según los vecinos, se recortó la mayoría de los servicios que circulaban por la localidad. También dejó de funcionar una línea interna, la 502, que permitía llegar hasta Cañuelas.

Durante la jornada se sumaron vecinos de otras localidades. Una nutrida caravana de ciclistas y autos antiguos provenientes de Cañuelas ingresó a la estación para acompañar el reclamo. También participó el Ferroclub Cañuelas, que llegó al lugar con una zorra ferroviaria.

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Después del mediodía se realizaron distintas actividades artísticas, mientras los organizadores continuaron con la campaña para reunir adhesiones. En total, se juntaron más de 1.100 firmas en un petitorio que reclama la vuelta del tren y una mayor cantidad de servicios de colectivos entre Cañuelas y Lobos.

Durante la jornada también estuvo presente el lobense Miguel Messina, quien integró la Comisión Salvemos al Tren. El dirigente destacó la convocatoria y recordó otras actividades realizadas años atrás en defensa del transporte ferroviario.

“Fue una jornada muy linda, muy bien organizada”, señaló Messina, quien comparó el encuentro con los festivales de rock y muestras culturales que organizaban junto a Leo Dure.

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El exintegrante de Salvemos al Tren también puso el foco en el impacto que la falta de transporte tiene sobre estudiantes y trabajadores que necesitan trasladarse entre Cañuelas, Lobos y Uribelarrea.

“Es muy penoso lo que pasa entre las dos ciudades. De un día para el otro se corta el 88 y esto afecta a muchísimos jóvenes”, sostuvo. En ese sentido, mencionó a los estudiantes que viajan diariamente al Instituto 43 y a quienes se trasladan desde Lobos hacia las universidades de Cañuelas.

También señaló que los servicios que salían desde Lobos a las 6.15 y 7.15 eran utilizados por estudiantes y trabajadores, además de personas que deben viajar por turnos médicos y otras necesidades.

Finalmente, Messina advirtió sobre las dificultades que implica depender exclusivamente del transporte automotor. “Viajar por ruta es cada día más costoso, más inseguro, más lento inclusive”, afirmó, y reclamó que las autoridades intervengan para encontrar una solución concreta al problema de conectividad que atraviesa la zona.