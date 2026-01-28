Durante la audiencia celebrada este martes entre representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del transporte, no hubo acuerdo. Ésta es la tercera audiencia del 2026, y el conflicto parece no encontrar su cauce.

Ads

Por el momento, la pata trabajadora no decidió una medida de fuerza directa, y se pactó una reunión para el próximo viernes. Las partes han formalizado un cuarto intermedio hasta el 30 de enero, a las 11:00 horas, en la Secretaría de Trabajo.

“Informamos que resulta imposible pasar por alto que los trabajadores y trabajadoras del transporte automotor de pasajeros atraviesan una situación económica sumamente delicada, con necesidades urgentes e inmediatas de cobertura. Esta realidad no admite más dilaciones ni respuestas evasivas”, señalaron en un comunicado desde UTA tras la audiencia.

Ads

Y agregaron que, “por si esto fuera poco, las entidades empresarias conocieron el pedido salarial, lo asumieron como viable y manifiestan no acceder al mismo por no contar con los fondos suficientes para hacerle frente”.

“Asistiremos a la próxima audiencia convocada para el día viernes 30 de enero a las 11 horas, en la cual, de no lograrse firmar el aumento salarial, se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial”, advirtieron.

Ads

Las cinco cámaras del sector (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA) han presentado una oferta de incremento salarial del 1%, lejos de la pretensiones de la UTA.

La falta de una propuesta que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores del sector coloca al AMBA frente al riesgo inminente de un paro total de actividades.