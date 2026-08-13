La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro de colectivos que iba a afectar a las líneas que recorren el interior del país este viernes 14 de agosto.

Ads

La medida de fuerza quedó en suspenso luego de la instancia de negociación entre el gremio y las cámaras empresarias de Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).

Las partes acordaron además realizar una nueva audiencia el próximo jueves 20 de agosto a las 12 horas, con el objetivo de continuar las conversaciones en torno al reclamo salarial de los trabajadores del transporte del interior.

Ads

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informó acerca del entendimiento para continuar con las negociaciones. La FATAP manifestó que ha convocado a las jurisdicciones provinciales y municipales a fin de realizar los mayores esfuerzos y contar con una respuesta durante la próxima semana frente al requerimiento efectuado por la organización sindical.

Por su parte, la UTA, considerando la voluntad manifestada por FATAP de realizar un ofrecimiento, resolvió dejar en suspenso las medidas anunciadas hasta la próxima semana, a efectos de aguardar una respuesta de la representación empresarial.

Ads

El conflicto se originó por la diferencia entre los salarios de los choferes del interior y los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

UTA reclama un acuerdo paritario que permita recomponer los ingresos de los trabajadores de las distintas jurisdicciones del país y reducir esa brecha salarial.